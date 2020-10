L'euro en légère hausse face au dollar

(AOF) - La monnaie unique progressait de 0,22% à 1,1749 dollar à l'approche de la clôture des marchés actions en Europe. Les investisseurs et les cambistes attendent toujours de savoir si un accord sera trouvé entre les démocrates et l'administration Trump à propos d'un nouveau plan de soutien à l'économie. Pour autant, MUFG Bank juge qu'il est peu probable qu'un accord alimente davantage l'appétit pour le risque et la vente de dollars - il est bien intégré par les marchés maintenant et les incertitudes sur la croissance restent élevées pour le quatrième trimestre.