L'euro en légère hausse contre le dollar

" Les commentaires hawkish qu'il pourrait faire pourraient ressembler davantage à un combat d'arrière-garde et donc avoir un effet moins positif sur le dollar que lorsque la pression inflationniste était plus forte ", prévient Commerzbank, un avis partagé par MUFG. " Tout renforcement du dollar américain lié à une rhétorique hawkish pourrait s'inverser rapidement ", anticipe le spécialiste.

(AOF) - A quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed, l'euro gagne 0,20% à 1,0655%. Plus que sur la hausse des taux de 50 points de base du principal taux directeur de la Banque centrale américaine - déjà prise en compte par le marché - les investisseurs se concentreront sur ses nouvelles prévisions économiques et les déclarations de son président.

