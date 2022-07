L'euro en léger repli contre le dollar entre inflation allemande et contraction américaine

(AOF) - Deux statistiques étaient particulièrement attendues en début d'après-midi, l'inflation allemande et le PIB américaine, et elles ont pris à contrepied les spécialistes. Sur le marché des changes, l’euro perd 0,37% à 1,016 dollar après avoir bénéficié des annonces de la Fed, hier. En Allemagne, l'inflation a enregistré une accélération inattendue en juillet pour atteindre 8,5% sur un an. Après une progression de 8,2% en juin, les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un léger ralentissement de l'inflation à 8,1% en rythme annuel.

Aux Etats-Unis, le PIB a reculé à 0,9% au deuxième trimestre 2022 après s'être déjà contracté de 1,6% au premier trimestre 2022. Il était attendu en progression de 0,5%. Ayant connu deux trimestres consécutifs de recul de leur PIB, les Etats-Unis sont donc techniquement en récession.

Cependant, le National Bureau of Economic Research (NBER), qui est chargé de déterminer officiellement les récessions aux États-Unis, utilise une approche plus large. Il définit une récession comme une baisse significative et étendue de l'activité économique durant plusieurs mois, normalement visible dans la production, le revenu réel, l'emploi ainsi que dans d'autres indicateurs.

" L'économie américaine a peu de chances d'éviter une récession au début de 2023 ", prévient Commerzbank en se basant sur la définition du NBER.