L'euro en léger repli avant l'inflation américaine, mardi

(AOF) - La devise européenne recule de 0,10% à 1,0772 dollar alors que les économistes prendront connaissance demain à 14h30 des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en janvier. Le consensus prévoit une nouvelle baisse notable du taux annuel de l'inflation globale de 3,4% à 2,9% et de l'inflation de base de 3,9% à 3,8%. "D'autres bonnes nouvelles sont donc attendues et, compte tenu du ton de la rhétorique de la Fed, une surprise à la hausse pourrait entraîner une réaction plus forte des taux qu'une surprise à la baisse", explique MUFG.