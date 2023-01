L'euro échoue à franchir la barre des 1,09 dollar

(AOF) - La devise européenne débute la semaine sur une note positive. Elle gagne 0,07% à 1,0865 dollar, soit son niveau le plus élevé depuis fin avril 2022. L'euro a même atteint 1,09275 dollar en fin de matinée. Hier, Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a milité pour une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en février-mars tout en faisant savoir que la banque centrale continuerait à resserrer sa politique monétaire dans les mois qui viennent.

"L'inflation sous-jacente n'a pas encore pris le bon tournant dans la zone euro et cela signifie que l'évolution du marché à laquelle j'ai assisté au cours des deux dernières semaines n'est pas entièrement bienvenue de mon point de vue " avait-il aussi déclaré le 19 janvier à CNBC.

MUFG souligne que ses commentaires sont en ligne avec sa prévision d'un pic de taux à 3,25% pour la BCE au deuxième trimestre, même s'il reconnaît que le risque est que ce taux terminal soit plus élevé.

" Les économies de la zone euro semblent résister mieux que prévu à la période hivernale. Sans un ralentissement plus marqué, la BCE sera soumise à une pression plus forte pour continuer à augmenter les taux plus que ce que nous que nous le prévoyons actuellement ", explique le cambiste.