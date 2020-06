L'euro dopé par la BCE

(AOF) - L'euro gagne 0,85% à 1,1339 dollar, après avoir atteint soit son plus haut niveau depuis le 11 mars. La monnaie unique signe sa huitième séance consécutive de hausse. Aujourd'hui, la devise a bénéficié de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). L'institution a agi encore plus que prévu, tant par l'ampleur de l'ajout au PEPP que par la prolongation du programme jusqu'en juin 2021. Une majoration de 500 milliards d'euros était attendue et 600 milliards d'euros ont été annoncés. Et la prolongation était elle aussi attendue, mais pas nécessairement lors de la réunion d'aujourd'hui.