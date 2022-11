L'euro dollar stable avant la Fed

(AOF) - En fin d'après-midi, l'euro est stable à 0,9872 dollar alors que s'approche la décision de la Fed. Si un nouveau resserrement de la politique monétaire de 75 points de base est attendu, les investisseurs espèrent trouver dans l'intervention de Jerome Powell des indices d'un début inflexion le mois prochain. A l'heure actuelle, les marchés attribuent une probabilité de 51,6% à une hausse de 50 points de base et une probabilité de 43,7% à une nouvelle augmentation de 75 points de base.

