L'euro-dollar se stabilise autour de 1,06

(AOF) - L'euro grappille 0,16% à 1,0617, continuant d'osciller de part et d'autre des 1,06 depuis au moins une semaine. Les statistiques américaines publiées aujourd'hui n'ont pas changé la donne. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,2% en novembre, comme attendu, et après +0,3% en octobre. Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,4% en novembre et leur consommation a augmenté de 0,1% sur le même mois. Le marché anticipait respectivement +0,3% et +0,2% après 0,7% et +0,9% en septembre.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables en octobre ont reculé de 2,1%. Les économistes tablaient sur un repli de 0,6% après un gain de 0,7% au mois d'octobre. Hors défense et aéronautique, soit les commandes de biens durables ' core ', la hausse est de 0,2%, après un +0,3%en octobre.

L'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est finalement ressorti en décembre à 59,7 contre une précédente estimation et un consensus de 59,1. Il était de 56,8 en novembre.