L'euro dollar en hausse après le ralentissement de l'inflation américaine

(AOF) - A la suite de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de mars, l'euro a décollé face au dollar. La monnaie de la zone euro gagne plus de 0,56% face à la devise américaine à 1,0975 dollar. Pour le troisième mois de l'année 2023, l'indice des prix à la consommation a ralenti plus que prévu. Il a progressé de 5% sur un an. L’inflation, hors alimentation et énergie, s’est élevée à 0,4% en mars d’un mois sur l’autre et à 5,6% en rythme annuel. Elle était anticipée à respectivement 0,4% et 5,6% après 0,5% et 5,5% en février.