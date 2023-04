L’euro dépasse 1,10 dollar

(AOF) - La devise américaine continue de s’affaiblir contre l’euro au lendemain de la publication des chiffres de l’inflation et des ‘minutes’ du dernier comité de politique monétaire. L'euro gagne 0,17% à 1,1012 dollar. Selon MUFG, ces informations suggèrent que la Fed devrait encore augmenter ses taux en mai avant de faire une pause dans son cycle de resserrement monétaire.

