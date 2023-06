L'euro dépasse 1,09 dollar après la BCE

(AOF) - La devise européenne progresse de 0,71% à 1,0911 dollar, la décision de resserrement de 25 points de base de la politique monétaire de la BCE s'accompagnant du relèvement de ses estimations d'inflation. Les services de l'Eurosystème s'attendent à ce que l'inflation hors énergie et produits alimentaires, atteigne 5,1 % en 2023, avant une décrue à 3 % en 2024 et à 2,3 % en 2025. La BCE, qui cible une inflation de 2%, a justifié cette révision par des " évolutions haussières antérieures non anticipées et des effets de la vitalité du marché du travail sur le rythme de la désinflation ".

Ces nouvelles estimations et les commentaires de Christine Lagarde vont dans le sens d'un nouvelle hausse des taux en juillet. Et sa campagne de resserrement monétaire n'est probablement pas terminée. " Nous ne sommes pas encore arrivés à destination " a déclaré la présidente de la BCE.