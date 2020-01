L'euro débute la semaine sur une note positive

(AOF) - Les indices des directeurs d'achat moins mauvais que prévu pour la zone euro ont soutenu la devise européenne. Elle gagnait 0,23% à 1,1185 dollar vers 17h25. Selon les chiffres définitifs du bureau d'études IHS Markit, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, a atteint 50,2 en décembre en Allemagne, contre 49,4 en première estimation et 49,4 en novembre. Il repasse sous le seuil des 50, séparant contraction et expansion de l'activité pour la première fois en 4 mois.

Le PMI pour les services a aussi été révisé à la hausse, à 52,9 en décembre contre 52 en première estimation et 51,7 en novembre.

Publié jeudi dernier, le PMI pour le secteur manufacturier allemand est ressorti en décembre à 43,7 contre 43,4 en estimation "flash" et après 44,1 en novembre.