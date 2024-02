L'euro débute la semaine sous pression

(AOF) - La monnaie européenne perd 0,57% à 1,0727 dollar alors que le différentiel de taux entre l’Europe et les Etats-Unis s’accroit au profit de ces derniers. Le rendement du 10 ans américain gagne près de 15 points de base à 4,17% tandis que son équivalent allemand progresse d'un peu plus de 9 points de base à 2,33%. Après le solide rapport sur l'emploi pour janvier aux Etats-Unis vendredi, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur des services a dépassé le consensus.

Il a atteint 53,4 en janvier, à comparer avec un consensus de 52 et 50,5 en décembre. Surtout, sa composante des prix payés est passée de 57,7 en décembre à 64 en janvier. Wall Street anticipait un recul à 56,5.