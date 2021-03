L'euro débute la semaine en repli après le vote du plan Biden

(AOF) - La monnaie unique reculait de 0,47% à 1,1857 dollar lors de la clôture en Europe, son niveau le plus faible depuis la fin novembre. La devise américaine a bénéficié de l'adoption ce week-end par le Sénat américain du plan de relance de 1 900 milliards de dollars de Joe Biden. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la croissance américaine et donc pour les taux longs. Le 10 ans américain gagne ainsi près de 4 points de base à 1,606% vers 17h40.

