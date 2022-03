L'euro dans le vert, la poussée inflationniste en Europe met la pression sur la BCE

(AOF) - La devise européenne gagne 0,64% à 1,1159 dollar à la suite de la publication de chiffres d'inflation plus élevés que prévu en mars 2022. Le taux d'inflation annuel espagnol a accéléré pour atteindre 9,8% en mars, contre 7,6% en février, un chiffre bien au-delà des 8% attendus par le marché, selon des estimations préliminaires de l'Instituto Nacional de Estadística. Il s'agit du taux le plus élevé depuis mai 1985. L'inflation en Allemagne est ressortie au plus haut depuis 1981, progressant de 7,3% en mars rythme annuel, selon une première estimation de Destatis.

Elle est alimentée par les prix de l'énergie, qui ont bondi de 39,5% en Allemagne.

Ces statistiques mettent la pression sur la BCE pour qu'elle resserre sa politique monétaire.