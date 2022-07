L’euro dans l'attente des décisions de la BCE

(AOF) - L’euro se stabilise aux alentours de 1,0228 dollar après sa nette progression de mardi. La devise européenne a bénéficié de la réduction de l'écart de taux entre le 10 ans américain et son équivalent allemand à la suite de la parution d’une information de Bloomberg selon laquelle une hausse de 50 points de base était examinée plus attentivement par la Banque centrale européenne (BCE). Commerzbank revient aujourd’hui sur l’impact de ce développement sur le marché des changes.

"Maintenant que les 50 points de base sont en discussion, une baisse de 25 points de base serait interprétée comme une décision par laquelle la BCE déçoit délibérément et intentionnellement les attentes du marché. Cela serait plus dommageable pour l'euro que si cette attente n'avait jamais existé.", fait remarquer l'établissement bancaire.