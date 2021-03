L'euro continue de s'affaiblir contre le dollar américain

(AOF) - L'euro recule de 0,48% à 1,1768 dollar au moment de la clôture en Europe. MUFG observe que la devise américaine a continué de se renforcer au cours de la semaine passée, malgré le recul des rendements obligataires. La monnaie unique n'est pas la seule à avoir reculé. Le dollar australien, le dollar néo-zélandais, la couronne norvégienne et la livre ont aussi baissé. Pour le spécialiste, le dollar américain bénéficie des inquiétudes quant aux perspectives de reprise à l'étranger.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.