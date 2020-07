L'euro continue de briller contre le dollar

(Crédits photo : Anthonin)

(AOF) - L'euro ne cesse de progresser contre le dollar et évolue désormais sur ses plus hauts depuis septembre 2019 à 1,1776 (+1,03%). Sa hausse s'est accélérée depuis la semaine dernière à la suite de l'approbation du fonds de relance européen de 750 milliards d'euros. La monnaie unique bénéficie aussi d'un contexte sanitaire plus porteur en Europe, qu'aux Etats-Unis. Une fois n'est pas coutume, le Vieux Continent pourrait de ce fait enregistrer un redressement économique plus rapide que de l'autre côté de l'océan Atlantique.