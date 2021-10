L'euro confirme son rebond contre le dollar

(AOF) - En fin d'après-midi, l'euro gagne 0,11% à 1,1646 dollar, confirmant son rebond de ces derniers jours. Selon Commerzbank, le fondement de la force du dollar, c'est-à-dire l'inflation, et donc les perspectives de taux d'intérêt, est tout sauf sûr. Ces derniers jours, diverses nouvelles ont pu contribuer à l'incertitude. Le cambiste cite notamment la publication d'un rapport indiquant que les estimations des économistes de la Fed, qui continuent de prévoir une baisse significative de l'inflation pour l'année à venir, sont finalement assez fiables.

