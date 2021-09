L'euro cède encore du terrain après les élections allemandes

(AOF) - L'euro cède ce soir 0,14% face au billet vert, à 1,1701 dollar, au lendemain d'élections allemandes très incertaines. En effet, aucun parti politique n'a obtenu de majorité, ce qui devrait aboutir à la formation d'une coalition en vue de former prochainement un nouveau gouvernement. Pourtant, à en croire Commerzbank, cette situation ne devrait pas perturber la monnaie unique unique. "Si les experts politiques sont incapables de prédire quel gouvernement sera aux commandes, pourquoi un trader sur le marché des changes devrait-il s'engager sur quoi que ce soit ?", s'interroge la banque.

"Les politiciens de haut rang espèrent qu'un nouveau gouvernement sera formé d'ici Noël, poursuit l'analyste. Suffisamment de temps pour que le marché des changes se décide. Et même s'ils voulaient trader les élections allemandes plus tôt, les questions décisives pour le taux de change de l'euro n'ont pas vraiment compté dans la campagne électorale. Le positionnement d'un futur gouvernement allemand sur ces questions ne commencera à apparaître que lentement".