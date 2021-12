L'euro cède du terrain face au dollar mais reste au-dessus de 1,13

(AOF) - L'euro cède 0,22% face au billet vert en fin d'après-midi, à 1,1323 dollar. La monnaie unique est pénalisée par les bons chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique, ainsi que par les commentaire d'un membre du conseil des gouverneurs de la BCE sur la politique monétaire de la banque centrale. En effet, selon Klaas Knot, l'institution de Francfort serait sur le point de mettre fin à ses mesures de relance plus rapidement que prévu car le niveau d'inflation est "très, très proche" de son objectif de 2%.

