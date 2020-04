L'euro bien orienté sur fond d'appétit pour le risque

(AOF) - L'euro progressait de 0,25% 1,0849 dollars au moment de la clôture en Europe. La devise européenne a bénéficié de l'appétence pour le risque des investisseurs, ainsi qu'en témoigne la progression des marchés actions. Il a été alimenté par les résultats jugés prometteurs de la molécule remdesivir contre le Covid-19 par son créateur Gilead. La contraction plus importante de l'économie américaine au première trimestre, 4,8% vs 4%, a aussi joué en faveur de l'euro. Il s'agit du premier repli du PIB américain depuis 6 ans et sa plus mauvaise performance depuis le quatrième trimestre 2008.

Il avait alors reculé de 8,4%. Le deuxième trimestre s'annonce pire car il prendra en compte l'impact du confinement sur une période bien plus longue.