L'euro baisse face au dollar, la livre se stabilise

L'euro baissait à nouveau jeudi face au dollar, tandis que la livre se stabilisait au lendemain d'une forte baisse et alors que rien ne semblait pouvoir calmer la ruée des investisseurs vers le dollar.

Vers 09H50 GMT (10H50 à Paris), l'euro perdait 0,77% face au billet vert, à 1,0827 dollar, après avoir débuté la séance en hausse.

La livre sterling, de son côté, perdait 0,05% face au billet vert, à 1,1573 dollar. Elle progressait néanmoins face à la devise européenne, à 93,57 pence pour un euro (+0,7%).

La veille, la devise britannique s'était effondrée, perdant plus de 4% face au dollar et tombant à un niveau plus vu depuis 1985.

Cette dégringolade est "en grande partie" due à "une pénurie de fonds en dollars, que les banques centrales tentent désespérément de résoudre, sans grand résultat à l'heure actuelle", a commenté Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

De nombreuses institutions et entreprises ont leur dette en dollars, ce qui provoque une ruée vers le billet vert.

Jeudi, les investisseurs digéraient les annonces de la Banque centrale européenne, plutôt bien accueillies par les marchés.

L'institution a sorti la grosse artillerie mercredi avec un plan d'"urgence" de 750 milliards d'euros pour tenter de contenir les répercussions de la pandémie de coronavirus sur l'économie.

"Les temps extraordinaires nécessitent une action extraordinaire", a tweeté la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde.

En rachetant ainsi massivement de la dette d'Etats et d'entreprises de la zone euro sur les marchés, la BCE espère soulager les banques et les inciter à maintenir voire relancer leurs prêts aux ménages et entreprises, et ainsi à soutenir la production et l'emploi.

La BCE veut en outre organiser ses emplettes sur le marché de "manière flexible", ce qui laisse penser qu'elle pourrait mettre l'accent sur certains titres souverains en grande difficulté pour calmer les tensions sur leur dette, comme par exemple ceux de l'Italie.

"C'est une étape bienvenue mais pas la fin de l'histoire", a estimé Andrew Kenningham, analyste pour Capital Economics.

Selon lui, l'institution pourrait devoir "supprimer complètement" certaines règles pour avoir les mains totalement libres.

