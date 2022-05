L’euro au plus haut depuis plus d’un mois face au dollar

(AOF) - En fin d’après-midi, l’euro gagne 0,43% à 1,0776 dollar, évoluant ainsi à son plus haut niveau face au billet vert depuis plus d’un mois. Les chiffres de l’inflation publiés aujourd’hui en Espagne et en Allemagne plaident en effet pour un relèvement de 50 points de base du principal taux directeur de la Banque centrale européenne en juillet pour endiguer la hausse des prix. En Espagne, l’inflation a accéléré à +8,7% en mai en rythme annuel, contre +8,3% en avril et un consensus de +8,5%.

En Allemagne, l'inflation s'est élevée à 8,7% en mai en rythme annuel, contre +7,8% en avril et un consensus de +8%.