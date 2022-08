L'euro au plus haut depuis plus d'un mois

(AOF) - L'euro gagne 0,6% à 1,036 dollar, son plus haut niveau depuis un peu plus d'un mois. La monnaie unique bénéfice de la faiblesse du billet vert. Le ralentissement de l'inflation et la baisse des prix à la production en juillet aux Etats-Unis pourraient inciter la Fed à ralentir le rythme de son resserrement monétaire. La banque centrale pourrait ainsi relever en septembre ses principaux taux directeurs de 50 points de base et non plus 75 points comme prévu. Sur le marché des taux, le rendement du 10 US est stable à 2,78%, loin du seuil symbolique des 3%.