L'euro au plus haut depuis octobre 2018

(AOF) - L'euro progresse de 0,4% à 1,1573 dollar après avoir atteint plus tôt dans la journée 1,16 dollar, soit son plus haut niveau depuis octobre 2018. La monnaie unique est soutenue par l'accord conclu sur un fonds de relance européen doté de 750 milliards d'euros pour soutenir les économies du Vieux Continent affectées par la crise du coronavirus. Pour Florence Pisani, directeur de la recherche économique chez Candriam, "il s'agit d'un pas important vers plus de solidarité financière en Europe, tout en posant les bases d'un fédéralisme accru".