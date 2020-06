L'euro au plus haut depuis la mi-mars contre le dollar

(AOF) - La monnaie unique gagne 0,12% à 1,1229 dollar, ce dernier étant affaibli par l'appétence pour le risque des investisseurs. L'euro retrouve ses niveaux du 17 mars 2020. Il a notamment bénéficié de l'annonce d'une amélioration plus importante que prévu de l'activité dans le secteur privé en mai. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite d'IHS Markit, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 31,9 contre 30,5 en estimation préliminaire et après 13,6 en avril.