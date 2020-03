L'euro au plus haut depuis 6 jours contre le dollar

(AOF) - L'euro progresse de 1,26% à 1,1016 dollar à l'approche de la clôture des Bourses européennes. La devise européenne bénéficie de la compression du spread entre le rendement du 10 ans allemand et celui de son équivalent italien. Si le premier recule de 10,6 points de base à -0,368%, le second chute de 31 points de base à 1,246%. Cet écrasement du spread reflète l'action de la BCE, qui a décidé de ne plus limiter ses achats de dette souveraine à 33% du gisement existant. Elle avait annoncé la semaine dernière un programme de rachat d'actifs de 750 milliards d'euros.

L'écart entre ces deux rendements, qui est considéré comme une mesure du risque financier en Europe.