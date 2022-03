L'euro au plus bas depuis juin 2020 contre le dollar

(AOF) - L'euro perd 0,49% à 1,1063 dollar et évolue sur ses plus bas depuis juin 2020. La devise américaine bénéficie de son statut de valeur refuge alors que la situation en Ukraine ne semble pas devoir se calmer de sitôt. Le pire semble même être à venir, selon des déclarations de la présidence française à la suite d'un entretien entre les présidents français et russe. En outre, si la Fed devrait débuter son cycle de resserrement de politique monétaire en mars et le poursuivre par la suite, la BCE "pourrait hésiter plus longtemps", selon Commerzbank.

" Même si la pression sur les prix dans la zone euro est également susceptible de s'accentuer à court terme en raison de la hausse des prix de l'énergie ".

" Une hausse de l'inflation qui ne serait pas compensée par des hausses de taux et le risque d'une croissance plus faible : voilà une constellation négative pour l'euro ", souligne le cambiste.