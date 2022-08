L'euro au plus bas depuis juillet 2002

(AOF) - L'euro grappille 0,04% à 0,9947 dollar après avoir atteint plus tôt aujourd'hui 0,9902 dollar, soit son plus bas niveau depuis juillet 2002. C'est la deuxième fois de l'été que la monnaie unique tombe sous la parité. Elle est pénalisée par la dégradation de la conjoncture européenne liée en partie à l'inflation causée en partie par la flambée de l'énergie. La devise européenne est également affectée par l'intérêt suscité par le dollar. L'économie américaine affiche une bien meilleure résistance et la Fed pourrait faire des annonces positives pour le billet vert vendredi à Jackson Hole.