L’euro au plus bas depuis 21 mois contre le dollar

(AOF) - L’euro a perdu plus de 3% cette semaine et s’échangeait vendredi soir contre 1,0917 dollar, son niveau le plus faible depuis mai 2020. La devise a souffert de l’aggravation du conflit en Ukraine, le dollar bénéficiant de son statut de valeur refuge. En outre, si la Fed devrait débuter son cycle de resserrement de politique monétaire en mars, la BCE pourrait retarder le début du sien en raison de l’impact économique de cette guerre.