L’euro à l’assaut de 1,08 dollar

(AOF) - L’euro gagne 0,72% à 1,0776 dollar vers 17h30. La probabilité d’une pause de la Fed mercredi prochain est ainsi tombée à 72% contre 80% la semaine dernière, selon le baromètre FedWatch du CME. Les cambistes s’interrogent sur la future trajectoire des taux de la Fed et de la BCE après les décisions inattendues des Banques centrale d'Australie et du Canada de reprendre leur cycle de hausse des taux.

