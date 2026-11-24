L'euphorie sur Nvidia se calme, des enquêtes pèsent toujours sur l'entreprise

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

24 novembre (Reuters) - Nvidia est attendu en baisse ce mardi au lendemain d'un spectaculaire ‌bond de 31,5% de l'action, la plus forte en pourcentage sur une seule séance depuis 23 ans, à la suite de l'annonce du retour de ​Jensen Huang au poste de directeur général, mais des enquêtes pèsent toujours sur l'entreprise.

Les contrats à terme à Wall Street suggèrent que l'action du géant des puces destinées à l'intelligence artificielle (IA) pourrait perdre 4,04%, à 158,38 dollars, à l'ouverture.

Les trois principaux indices à la Bourse de New York ​devraient également refluer, avec une baisse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,45% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,12% pour le Nasdaq, après un gain la veille de ce ​dernier indice de 6,51%.

Alors que Jensen Huang a retrouvé lundi ses fonctions ⁠de directeur général de Nvidia, plus d'une semaine après avoir rendu sa démission à la suite de révélations d'adultère présumé et d'allégations ‌d'atteinte à la sécurité nationale, cette décision a suscité la veille l'approbation de Wall Street mais l'opposition de certains membres du Congrès américain, prêts à lancer des enquêtes sur ce dossier.

Le président américain Donald Trump s'est félicité de ​ce revirement de situation, dont il s'est attribué le ‌mérite en reconnaissant ouvertement être intervenu auprès du conseil d'administration de Nvidia.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, ⁠Johann Wadephul, s'est dit mardi choqué par l'intervention de Donald Trump, se demandant s'il s'agissait là d'un "bon modèle" de gouvernance.

"Cela m'a choqué, pour être honnête, car pour autant que je sache, si je me remémore personnellement, je n'ai jamais vu ni reconnu une telle intervention du monde politique ⁠à l'égard d'une entreprise en particulier", ‌a-t-il déclaré, lors d'un forum à Berlin.

"Et j'ai quelques doutes quant à savoir s'il s'agit d'un très bon modèle ⁠pour l'avenir", a-t-il ajouté, soulignant que "dans les pays libres, démocratiques et régis par des règles, le pouvoir politique doit s'abstenir d'interférer dans les activités ‌économiques des entreprises".

L'ÉPEE DE DAMOCLÈS DES ENQUÊTES

Pour Goldman Sachs, les enquêtes en cours devraient peser à terme sur le titre, ⁠l'intermédiaire notant que les activités de Nvidia dans certaines juridictions pourraient faire l'objet d'une surveillance accrue à ⁠l'avenir. La banque d'affaires américaine a ‌cependant une opinion à l'"achat" sur le titre avec un objectif de cours de 220 dollars.

Melius Research, dont la recommandation sur Nvidia est également ​à l'"achat" avec un objectif de cours à 220 dollars aussi, estime que ‌le groupe "n'est pas encore tiré d'affaire en ce qui concerne les enquêtes, les contrôles comptables et les manœuvres politiques".

La prudence affichée par Goldman Sachs et Melius Research n'est ​néanmoins pas partagée par tous les intermédiaires.

Bernstein souligne que le retour de Jensen Huang lève une incertitude majeure même si les enquêtes en cours, les craintes en termes de gouvernance et les questions persistantes concernant la viabilité des dépenses en IA devraient continuer à placer Nvidia sous ⁠le feu des projecteurs.

L'intermédiaire a une recommandation sur la valeur à "surperformance", avec un objectif de cours de 200 dollars.

Oppenheimer, encore plus optimiste, juge que la réintégration de Jensen Huang est une bonne nouvelle tant pour l'IA que pour les investisseurs et relève sa recommandation sur la valeur à "surperformance", avec un objectif de cours à 250 dollars.

"Nous voyons un grand nuage d'incertitude se dissiper avec le retour aux commandes d'une main sûre et expérimentée", écrit Oppenheimer

Stonex, de son côté, est passé de "conserver" à "acheter" sur Nvidia.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Matthias Williams à Berlin, de ​Kanchana Chakravarty à Bangalore, édité par Augustin Turpin)