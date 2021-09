L'ETP 21Shares Polkadot s'envole à l'ouverture du marché ce lundi

DOT est le « token » natif du réseau Polkadot, une blockchain interopérable permettant la communication inter-chaînes et le transfert de données.

21 Shares Polkadot ETP (ADOT) a ouvert la séance de négociation de lundi en hausse de +21,6% par rapport à la clôture de vendredi dernier, avec DOT, la crypto-monnaie sous-jacente, continuant de récupérer ses énormes pertes du 7 septembre. DOT est actuellement (à 10h40, GMT+2) la 8e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière avec 33,4 milliards de dollars.

DOT est le « token » natif du réseau Polkadot, une blockchain interopérable permettant la communication inter-chaînes et le transfert de données. Le 21Shares Polkadot DOT (ADOT) est un Exchange Traded Product (ETP) qui cherche à suivre le résultat de l'investissement du DOT token.

21Shares est devenu un pionnier des ETP de crypto-monnaies et propose une large gamme de produits qui ciblent des crypto-monnaies prometteuses et populaires telles que 21Shares bitcoin ETP (ABTC), 21Shares ethereum ETP (AETH) et 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH), entre autres.

