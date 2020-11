Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ethiopie s'empare d'un aéroport dans le Tigré, l'UA réclame une trêve Reuters • 10/11/2020 à 12:16









* L'Ethiopie lance une offensive militaire dans le nord du Tigré * Le conflit pourrait déstabiliser la Corne de l'Afrique * Le gouvernement dément ignorer les appels à la médiation * L'Union africaine réclame un cessez-le-feu immédiat NAIROBI, 10 novembre (Reuters) - L'armée éthiopienne a pris le contrôle d'un aéroport dans le nord du Tigré lors d'une offensive des troupes gouvernementales contre les forces locales de cette région, a annoncé mardi la chaîne de télévision publique Fana, alors que l'Union africaine (UA) appelle à un cessez-le-feu. Les combats entre les forces du Tigré et l'armée gouvernementale, qui font craindre une extension du conflit susceptible de déstabiliser l'ensemble de la Corne de l'Afrique, ont déjà fait des centaines de morts. Ces combats découlent d'une profonde animosité entre les Tigréens et le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, qui appartient à la majorité ethnique oromo. La prise de l'aéroport d'Humera, près de la frontière avec le Soudan et l'Érythrée, a contraint une partie des forces tigréennes à se rendre, précise Fana. La chaîne de télévision ajoute que l'armée fédérale a également pris un axe routier menant de la ville à la frontière soudanaise. Reuters n'a pas pu confirmer dans l'immédiat ces informations et aucune réaction n'a été obtenue pour le moment auprès des forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui dirige cette région peuplée de plus de neuf millions d'habitants. Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019 pour avoir conclu la paix avec l'Érythrée, a ordonné la semaine dernière des frappes aériennes et déployé des troupes dans le Tigré, accusant le TPLF d'avoir attaqué une base militaire. Les Tigréens de leur côté dénoncent l'oppression et les discriminations dont ils se disent victimes, accusant le gouvernement de se comporter de manière autocratique en annulant une élection nationale. L'Union africaine, dont le siège est à Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie, a réclamé des pourparlers de paix et une trêve dans les combats. "Le président (Moussa Faki Mahamat) appelle à la cessation immédiate des hostilités et appelle les parties à respecter les droits de l'homme et à assurer la protection des civils", écrit l'UA dans un communiqué. PRÉCIPITATION SUR LA LIGNE DE FRONT Des journalistes de Reuters, voyageant dans le Tigré et dans la région voisine d'Amhara, disent avoir vu des milices et des pick-up munis de mitrailleuses se précipiter vers la ligne de front pour soutenir l'offensive du gouvernement fédéral. Les deux camps disent avoir procédé à des bombardements de dépôts d'armes et d'autres cibles. Les ONG, pour leur part, ont fait état de violents combats sur le terrain. Des sources militaires et sécuritaires à Amhara, proches des troupes fédérales, ont fait état de 500 morts côté tigréen et de centaines de morts au sein de l'armée nationale. Après la chute du dictateur marxiste Mengistu Haïle Mariam en 1991, le TPLF a contrôlé toutes les coalitions au pouvoir en Ethiopie jusqu'à l'arrivée à la tête du gouvernement d'Abiy Ahmed en 2018. Le TPLF a également dominé l'armée pendant toutes ces décennies mais le Premier ministre a écarté de nombreux généraux originaires de la région en les accusant de violations des droits de l'homme et de corruption. Selon des diplomates, Abiy Ahmed, 44 ans, plus jeune dirigeant d'Afrique, pense qu'il peut venir militairement à bout des dirigeants tigréens, même si leur armée est expérimentée. Les forces du TPLF, auxquelles s'ajoutent des milices supplétives, totalisent jusqu'à 250.000 hommes et possèdent d'importantes quantités d'équipement militaire, d'après des experts. "Nos opérations de maintien de l'ordre au Tigré se déroulent comme prévu: les opérations cesseront dès que la junte criminelle sera désarmée, l'administration légitime de la région rétablie et les fugitifs appréhendés et traduits en justice", a écrit sur Twitter Abiy Ahmed. Son porte-parole, Billene Seyoum, a rejeté les accusations selon lesquelles le Premier ministre faisait fi des efforts de médiation et mettait en danger la stabilité de la région. "L'Ethiopie est une nation souveraine et son gouvernement prendra en fin de compte des décisions dans l'intérêt à long terme du pays et de son peuple", a dit le porte-parole. (Bureau de Nairobi; avec Maggie Fick et Andrew Cawthorne version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

