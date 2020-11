Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ethiopie revendique une victoire dans le Tigré, la situation s'aggrave Reuters • 12/11/2020 à 17:53









* Le Premier ministre dit avoir "libéré" l'ouest du Tigré * Plus de 11.000 personnes se sont réfugiées au Soudan-Onu * L'Onu redoute une urgence humanitaire * Des arrestations, les Tigréens appellent à la résistance (Actualisé avec précisions) par Giulia Paravicini ADDIS ABEBA, 12 novembre (Reuters) - Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a affirmé jeudi que l'armée avait vaincu les forces séparatistes dans l'ouest du Tigré, accusant ces dernières de s'être livrées à des atrocités. "La région occidentale du Tigré a été libérée", a-t-il tweeté. "Dans ces zones libérées, l'armée apporte à présent une assistance et des services humanitaires. Elle nourrit aussi la population", ajoute-t-il. Son ministre de la Défense, Kenea Yadeta, a indiqué que le gouvernement fédéral installerait une administration provisoire dans les régions reprises. Il a ajouté que "les forces de défense traduiraient cette junte criminelle en justice en un rien de temps". Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), de son côté, a déclaré l'état d'urgence au niveau local contre ce qu'il a qualifié d'"invasion par des étrangers". Les combats et les frappes aériennes dans cette région montagneuse du nord de l'Ethiopie, frontalière de l'Erythrée et du Soudan, ont fait des centaines de morts et poussé, selon l'Onu, plus de 11.000 personnes, dont la moitié sont des enfants, à se réfugier au Soudan depuis le début du mois. Le Premier ministre a déclaré que des soldats appartenant aux forces gouvernementales avaient été retrouvés morts dans la ville de Sheraro, tués par balle avec les bras attachés dans le dos. "Une telle cruauté est déchirante", a-t-il dénoncé, sans fournir de preuves ni indiquer le nombre de corps retrouvés. Les communications étant coupées et les médias interdits de séjour dans le Tigré, il n'a pas été possible de vérifier les affirmations du Premier ministre. Le TPLF pour sa part, qui accuse les troupes gouvernementales d'être "impitoyables", n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. PÉNURIE ALIMENTAIRE Les combats au Tigré ont aussi ravivé les divisions ethniques du pays et soulevé des questions sur Abiy Ahmed. A 44 ans, le plus jeune dirigeant africain a reçu l'an dernier le prix Nobel de la paix pour avoir contribué au règlement du conflit avec l'Erythrée. Abiy accuse le TPLF d'avoir enclenché les hostilités en attaquant une base de l'armée fédérale et en défiant son autorité. Les Tigréens de leur côté dénoncent l'oppression et les discriminations dont ils se disent victimes. L'Etat du Tigré compte quelque 5 millions d'habitants, et la situation humanitaire était déjà difficile avant le conflit, quelque 600.000 personnes dépendant d'une aide alimentaire. Ann Encontre, représentant de l'agence de l'Onu pour les réfugiés (HCR) en Ethiopie, a déclaré à Reuters que des discussions étaient en cours avec les deux parties pour obtenir l'ouverture de "couloirs humanitaires". "On signale l'apparition de pénuries de produits de première nécessité, affectant d'abord les plus vulnérables", souligne le Bureau de l'Onu de coordination des affaires humanitaires (OCHA), ajoutant que les agences humanitaires sont dans l'incapacité de reconstituer leurs stocks d'aliments, de médicaments et autres produits d'urgence dans le Tigré. Le Parlement éthiopien a par ailleurs levé l'immunité parlementaire d'une quarantaine de ses membres, dont le président de l'exécutif régional du Tigré, Debretsion Gebremichael. Quelque 242 personnes soupçonnées de préparer pour le compte du TPLF des "attaques terroristes" ont été arrêtées à Addis-Abeba et dans d'autres lieux du pays, a annoncé pour sa part la cellule de crise "Etat d'urgence" créée récemment par le gouvernement. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ CARTE (en anglais) https://graphics.reuters.com/ETHIOPIA-CONFLICT/yzdvxkyewpx/ethiopia-tigray-conflict.jpg ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Giulia Paravicini et Kumerra Gumechu à Addis-Abeba, avec Khalid Abdelaziz à Khartoum et Nazanine Moshiri à Nairobi, Aidan Lewis et Nadine Awadalla au Caire version française Henri-Pierre André et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.