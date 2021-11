L'Ethereum se réveille

(AOF) - Délaissé ces derniers jours aux profits des altcoins, en particulièrement ceux liés au metaverse et au jeux vidéo, l'Ethereum attire de nouveau les investisseurs. La seconde plus importante cryptomonnaie derrière le bitcoin gagne plus de 5% à près de 4 500 dollars à l'approche de la clôture des Bourses européennes. Le Bitcoin suit derrière et se lance à l'assaut de la barre symbolique des 60 000 dollars. Pour l'instant, il gagne un peu plus de 3% à 59 200 dollars.