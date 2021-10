L’ETF VPOP s’envole avec la frénésie autour du SPAC de Trump

Le fonds investit notamment dans des sociétés liéesà des sociétés de médias sociaux, de médias en continu et d'Internet des objets (IoT).

Simplify Volt Pop Culture Disruption ETF (VPOP) a augmenté de 47 % ce vendredi, suite à l’annonce de la fusion de Digital World Acquisition Corp. ($DWAC), l’une de ses principales participations, avec la société de médias proposée par l’ancien président américain Donald Trump, le Trump Media & Technology Group. VPOP a clôturé la semaine en hausse de 10%.

DWAC s’est envolé jusqu’à 284 % au cours de la journée de vendredi et a clôturé en hausse de 107 %, après de multiples coupures des diverses plateformes de trading en raison de la volatilité. Le rallye de vendredi a porté les gains du SPAC sur deux jours à plus de 830 %. La société, qui n’a pas encore été lancée, créera une application de médias sociaux appelée “Truth Social”, dont la mission principale, selon les parties liées, est d’aller à l’encontre des médias mainstream rivaux et de lutter contre les sociétés de la “Big tech”, notamment Twitter et Facebook, qui ont censuré Trump lors des dernières élections en suspendant ses comptes officiels.

VPOP est un petit ETF géré activement avec 2,42 millions de dollars d’actifs. Le fonds investit notamment dans des sociétés liéesà des sociétés de médias sociaux, de médias en continu et d’Internet des objets (IoT). Parmi ses principaux titres, Digital World Acquisition Corp. avec 30,68 %, suivie de Snap (12,76 %), Netflix (9,54 %), Spotify Technologies (5,55 %) et Tesla (4,78 %).

L’ETF a ajouté une couche d’options sophistiquées pour créer une convexité dans le portefeuille afin d’augmenter la hausse tout en contrôlant les baisses. . Depuis sa création le 28 décembre 2020, le fonds a généré une perte cumulée de -3,55%. Le fonds se négocie à la Bourse de New York et prélève 0,95 % de frais annuels.

