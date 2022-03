L’ETF thématique sur l’économie “gig” montre des signes de vie

GIGE est un ETF thématique géré activement qui investit dans des sociétés engagées dans un changement disruptif vers une économie "gig" (ou économie des petits boulots, à la tâche ou à la demande).

Le SoFi Gig Economy ETF (GIGE) s’est dépoussiéré au cours de la seconde moitié du mois de mars, gagnant +30% depuis le 14 mars. Cette résurrection est le premier signe d’espoir pour les investisseurs de GIGE après avoir assisté à quatre mois consécutifs de pertes en pourcentage à deux chiffres.

GIGE est un ETF thématique géré activement qui investit dans des sociétés engagées dans un changement disruptif vers une économie “gig” (ou économie des petits boulots, à la tâche ou à la demande) – un système de marché libre composé de freelances et de ressources partagées, comme les apps de covoiturage, les apps de livraison de nourriture et les apps de location de vacances.

Le fonds a été l’une des superstars de l’ère pandémique, alors que le travail à distance est devenu la norme dans un contexte de confinement et de licenciements massifs à l’échelle nationale. Entre fin février 2020 et le 16 février 2021 (jour où le cours de l’action a atteint un sommet historique de 48,58 $), le cours de l’action GIGE a généré un rendement exceptionnel de +162 % pour les investisseurs qui ont suivi la tendance. Lorsque les vaccins ont émergé et que la vie a commencé à se normaliser, l’ETF GIGE a perdu de son attrait et a vu son prix d’action chuter de -53% (au 23 mars 2022) par rapport à son sommet historique.

À la fin de l’année 2021, la principale exposition par pays de GIGE était les États-Unis (50,7 %), suivis de la Chine (20 %), d’Israël (5,3 %), du Canada (4,7 %), de la Suède (3,5 %) et de Singapour (3,5 %) – entre autres. En termes d’exposition sectorielle, le secteur de la communication se taille la part du lion (55,6 %), suivi de la technologie (26,7 %) et de la consommation non cyclique (9,6 %). Ses 10 principales positions, au 22 mars 2022, représentent 30 % du portefeuille, et comprennent Block Inc (4,01 %), Shopify Inc. (3,51%), Airbnb Inc. (3,14 %), MercadoLibre Inc. (3,03%), Roblox Corp. (2.99%).

GIGE a un ratio de dépenses total de 0,59% et se négocie principalement sur le NASDAQ.

Apparemment, Block Inc, Shopify Inc, Airbnb Inc, certaines des plus grandes participations en ont gagné respectivement +48% +42%, et +20% depuis le 14 mars, sortant l’ETF GIGE du profond trou dans lequel il s’est installé depuis des mois. Les valeurs technologiques à forte croissance comme Block et d’autres positions sous-jacentes du GIGE ont souffert à plusieurs reprises dans un passé récent, car des facteurs macroéconomiques tels que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont détérioré les perspectives financières des entreprises. Les investisseurs semblent désireux de revenir sur ces actifs risqués car les prix commencent à être une bonne affaire.

