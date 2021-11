L’ETF sur le transport maritime émerge de son plus bas niveau depuis 7 mois

Le BDRY investit dans des contrats à terme de fret exclusivement axés sur le transport maritime de vrac sec et a été l'un des ETF les plus performants cette année jusqu'à Octobre.

Après avoir plongé à un plus bas de 7 mois le 16 novembre 2021, le Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) enregistre un gain cumulé de +26% le reste de la semaine. Le BDRY est en baisse de -17,48% en novembre, et en passe d’enregistrer sa deuxième perte mensuelle consécutive (octobre -16,58%), et peut-être sa plus importante de l’année.

Le BDRY investit dans des contrats à terme de fret exclusivement axés sur le transport maritime de vrac sec et a été l’un des ETF les plus performants cette année, avec une hausse de près de +450% au 6 octobre 2021. Les commandes d’expédition excessives lors des reprises économiques post-pandémie ont provoqué des congestions portuaires et des goulets d’étranglement de l’offre qui ont fait grimper les taux des navires capesize, panamax, supramax et handysize.

Toutefois, les taux ont baissé dernièrement en raison des inquiétudes concernant la santé de l’économie chinoise. L’indice Baltic dry est actuellement à 2 552 $, soit 55 % de moins que les 5 650 $, un sommet en 13 ans. Malgré les performances médiocres de ces deux derniers mois, le BDRY est toujours en hausse de plus de 150 % cette année.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d’investissement :