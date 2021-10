L’ETF sur le lithium connaît son deuxième meilleur mois de l’année

Les prix du carbonate de lithium en Chine ont augmenté à plus de 190 000 yuans par tonne en octobre, battant des records en raison d'une offre restreinte et d'une demande stable de batteries.

Le Global X Lithium & Battery ETF (LIT) est en hausse de 10,44 % depuis le début du mois, sa deuxième meilleure performance de l’année (jusqu’à présent) depuis la hausse de +14,93 % enregistrée en juillet dernier. LIT a enregistré cette année un gain d’environ 46 % grâce à la hausse des prix du lithium.

Les prix du carbonate de lithium en Chine ont augmenté à plus de 190 000 yuans par tonne en octobre, battant des records en raison d’une offre restreinte et d’une demande stable de batteries. Les prix du métal rare, qui est un ingrédient clé pour alimenter les véhicules électriques, ont explosé au cours de l’année dernière, les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries faisant la course pour sécuriser les approvisionnements dans le cadre d’une poussée mondiale vers une électrification accrue. En outre, la demande a continué de rebondir alors que les économies se remettent de la pandémie de COVID-19.

L’ETF LIT donne aux investisseurs un accès au cycle de vie du lithium, y compris l’exploitation minière, le raffinage et la production de batteries. La Chine (50,5 %) et les États-Unis (21,3 %) sont les plus exposés, suivis de la Corée du Sud (9,0 %) et de l’Australie (6,6 %). Parmi ses principales positions, citons Albermarle Corp. (13,77%, fabricant de produits chimiques), Yunnan Energy New Material (7,00%, produits en film de lithium), Cotemporary Amperex Technology (5,95%, développeur et fabricant de batteries au lithium) et Ganfeng Lithium (5,87%, producteur de composés et de métaux de lithium).

LIT se négocie sur le NYSE Arca et prélève une commission annuelle de 0,75 %. Le fonds fait partie du thème de la chaîne de valeur des batteries de Trackinsight et du secteur des énergies alternatives. Ce thème comprend 5 autres ETF avec des actifs combinés de 7,3 milliards de dollars (y compris LIT) et une performance globale de 6,52 % au cours des 30 derniers jours.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :