L’ETF META recueille un demi-milliard de dollars de flux en novembre

Les actifs du Roundhill Ball Metaverse ETF (META) ont plus que quadruplé au cours des trois dernières semaines après avoir attiré plus de 500 millions de dollars de flux. Ces flux et la demande pour l’ETF ont fait passer le total des actifs sous gestion de META de 163 millions de dollars le 31 octobre à plus de 731 millions de dollars le 22 novembre. Les investisseurs ont afflué pour rejoindre l’engouement pour le métavers après que Facebook a annoncé sa transition d’une société de médias sociaux à une société de métavers et ait renommé sa société en Meta pour refléter ce changement.

Le META ETF a été lancé le 30 juin 2021 et suit l’indice Ball Metaverse. Le fonds investit dans des entreprises publiques mondiales qui participent activement au métavers, notamment des entreprises qui développent l’infrastructure, fournissent des moteurs de jeu et révolutionnent le commerce numérique, le contenu et l’expérience sociale.

Le fonds se négocie à la Bourse de New York et prélève des frais annuels de 0,75 %. Depuis sa création, META a progressé de 8,2 %.

