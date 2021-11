L’ETF lié aux républicains (MAGA) bat le S&P 500 en 2021

Il suit un indice composé de 150 sociétés de l'indice S&P 500 dont les employés et les comités d'action politique soutiennent fortement les candidats républicains.

Si vous n’en avez jamais entendu parler, le Point Bridge GOP Stock Tracker ETF ou MAGA, est un fonds qui vous permet d’investir dans des entreprises qui s’alignent sur les convictions politiques républicaines (GOP). Il suit un indice composé de 150 sociétés de l’indice S&P 500 dont les employés et les comités d’action politique soutiennent fortement les candidats républicains. Le fonds a été lancé le 7 septembre 2017 et compte 13,7 millions de dollars d’actifs sous gestion.

MAGA a surperformé le S&P 500 cette année de 8 points de pourcentage (+32,6% contre +24,6%), principalement grâce à sa plus grande exposition au secteur de l’énergie (15,5% contre 2,9%). Ce secteur a été le plus performant de l’indice S&P 500 avec des gains de 52 % depuis le début de l’année, consécutifs à la flambée des prix des combustibles fossiles et des contraintes d’approvisionnement.

Au 15 novembre 2021, les principales positions de MAGA comprennent APA Corporation, Devon Energy, Marathon Oil, Diamondback Energy et EOG Resources. Le fonds se négocie sur plusieurs places boursières et prélève 0,72 % de frais annuels.

