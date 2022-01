L’ETF d’internet chinois vise une nouvelle année record

Le KraneShares CSI China Internet ETF s'est envolé à l'aube de l'année du Tigre, amassant plus de 900 millions de dollars au cours des trois dernières semaines.

Le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) s’est envolé à l’aube de l’année du Tigre, amassant plus de 900 millions de dollars au cours des trois dernières semaines. Les valorisations des titres sous-jacents du KWEB semblent attrayantes pour les investisseurs qui parient sur le recul de la répression de la Chine à l’égard de son secteur technologique.

L’année dernière, Pékin a déclenché une rafale de nouvelles réglementations pour les entreprises technologiques orientées vers le web, les entreprises d’éducation privée et les cotations à l’étranger, perturbant les marchés mondiaux et déclenchant des pertes énormes pour les investisseurs. Le gouvernement a invoqué des préoccupations relatives à la confidentialité des données, à la sécurité nationale et à l’influence croissante du secteur technologique sur la société pour justifier une surveillance plus stricte. La répression a frappé de plein fouet les ETF sur la numérisation de la Chine, dont le KWEB, qui a terminé l’année à -52 % dans la zone rouge.

Les investisseurs européens peuvent s’exposer au thème de la numérisation de la Chine via le sosie européen du KWEB, le KraneShares CSI China Internet UCITS ETF. Il affiche un ratio de dépenses total de 0,75 % et se négocie à la Bourse de Londres (KWEB/KWBE/KWBP), sur Euronext Amsterdam (KWEB) et sur Borsa Italiana (KWEB). Au 21 janvier 2022, les plus grands noms du fonds sont Tencent Holding (10,6 %), Meituan (8,22 %), Baidu ADR (6,45 %), Alibaba Group ADR (5,72 %) et Pinduoduo ADR (4,55 %).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .