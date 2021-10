L’ETF chinois KWEB sort de son trou en octobre

Le KraneShares CSI China Internet ETF, figurant parmi les plus populaires ETF offrant une exposition aux actions technologiques chinoises, a gagné 4,23 % mardi.

Le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), figurant parmi les plus populaires ETF offrant une exposition aux actions technologiques chinoises, a gagné 4,23 % mardi, grâce à la hausse de 6,1 % d’Alibaba. Les actions du géant chinois du commerce électronique ont augmenté à la suite du lancement d’une nouvelle puce conçue pour les serveurs dans le but de renforcer leurs capacités de cloud computing.

KWEB, qui offre une exposition de 10 % à Alibaba, investit dans des sociétés chinoises cotées en bourse dont la ou les principales activités se situent dans le secteur de l’Internet et des secteurs connexes, notamment Tencent Holdings (10,84 %), Meituan (9,09 %), JD.com ADR (8,61 %) et Pinduoduo Inc. ADR (7,39 %).

Depuis sa création le 31 juillet 2013, le fonds est passé à 8,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a généré plus de +100% de rendement. Néanmoins, en 2021 le fonds a chuté de -30% à cause de la répression du gouvernement chinois sur les actions technologiques faisant partie de la stratégie de “prospérité commune” du président Xi dédiée à la redistribution de la richesse entre ses citoyens.

Avec la montée de KWEB en octobre (+11,94%), les investisseurs peuvent se joindre à l’ascension et accéder à un panier de sociétés technologiques chinoises prometteuses.

