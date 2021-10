L’ETF Bitcoin de Jacobi est prêt au décollage

Sous réserve de l'approbation de la Financial Conduct Authority (FCA), Jacobi prévoit de coter l'ETF sur CBOE Europe.

Jacobi Asset Management, spécialistes de la banque, de la réglementation et des fintechs ont annoncé dans un communiqué de presse le 15 octore, l’autorisation de l’ETF bitcoin “premier tier one au monde”. Selon la firme, l’ETF Jacobi Bitcoin est un instrument financier adossé à des crypto-monnaies compensé de manière centralisée, autorisé par la Commission des services financiers de Guernesey (GFSC) et dont la garde des bitcoins est assurée par Fidelity Digital Assets.

Sous réserve de l’approbation de la Financial Conduct Authority (FCA), Jacobi prévoit de coter l’ETF sur CBOE Europe, l’une des plus grandes bourses d’actions paneuropéennes. La société naissante, dirigée par Jamie Khurshid, ancien banquier d’affaires de Goldman Sachs, a l’intention de lancer d’autres fonds adossés à des cryptomonnaies à l’avenir.

Alors que les investisseurs américains attendent que la Securities and Exchange Commission des États-Unis libère les dizaines de fonds Bitcoin sur le marché américain, l’ETF Jacobi Bitcoin sera ajouté à une liste de fonds Bitcoin et Crypto connexes largement disponibles en Europe et au Canada.

