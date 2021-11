L’ETF ARKK trouve sa némésis

Le fonds est géré activement et tente de réaliser l'inverse (-1x) du rendement de l' ARK Innovation ETF (ARKK) pour un seul jour, et non pour une autre période.

“Donnez aux gens ce qu’ils veulent” est devenu la devise dans l’univers des ETF, avec le lancement du Tuttle Capital Short Innovation ETF ou SARK sur le Nasdaq. Le fonds est géré activement et tente de réaliser l’inverse (-1x) du rendement de l’ ARK Innovation ETF (ARKK) pour un seul jour, et non pour une autre période.

ARKK est le plus grand ETF du catalogue de fonds d’ARK Invest avec 21,3 milliards de dollars d’actifs. Le fonds a rebondi au cours des 30 derniers jours, en profitant de l’ascension historique de Tesla (la plus grande exposition d’ARK) vers le club des 4 virgules et de l’envolée des autres valeurs technologiques. Cependant, avec Tesla qui a plongé de 12 % mardi et entraîné ARKK dans sa chute (-2,29 %), des ETF comme SARK peuvent s’avérer utiles. Les investisseurs qui veulent parier contre le succès d’ARK et la valorisation actuelle du secteur de la technologie transformationnelle peuvent être intéressés par la stratégie de SARK. Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management LLC, a déclaré : “Que vous pensiez que la thèse haussière actuelle des industries transformationnelles est étirée, ou que vous cherchiez à fournir une protection à un portefeuille existant d’actions à forte croissance, SARK est une opportunité potentiellement intéressante qui mérite d’être explorée.”

Le Tuttle Capital Short Innovation ETF (SARK) a débuté sur le Nasdaq mardi, facturant le même ratio de dépenses de 0,75% que le ARK Innovation ETF (ARKK).

