L’ETF antilibéral ACVF surperforme sensiblement le S&P500 cette année

L'ACVF est un ETF de base diversifiée à grande capitalisation, géré activement, qui évite d'investir dans les entreprises les plus "hostiles" aux valeurs conservatrices.

Selon le Trackinsight ETF Trendometer hebdomadaire, l’American Conservative Values ETF ou ACVF a pris Internet d’assaut. L’ACVF est un ETF de base diversifiée à grande capitalisation, géré activement, qui évite d’investir dans les entreprises les plus “hostiles” aux valeurs conservatrices. Le fonds est conseillé par Ridgeline Research LLC et son administrateur est Commonwealth Fund Services.

Au 31 octobre 2021, le fonds était exposé à 31,2 % aux technologies de l’information, suivies par les soins de santé (13,8 %), les services financiers (11,8 %), la consommation discrétionnaire (10,6 %) et les produits industriels (8,5 %).

Parmi ses 389 positions figurent Microsoft (7,5 %), Nvidia (2,6 %), Tesla (2,5 %), Adobe (2,3 %), Berkshire Hathaway (2,2 %) et Home Depot (2,0 %). Les boycotts de l’ACVF représentent environ 27 % du S&P 500, évitant des entreprises comme Apple, Amazon.com, Alphabet, Meta Platforms (anciennement Facebook), JPMorgan Chase, Johnson & Johnson et Bank of America, pour n’en citer que quelques-unes.

Depuis sa création le 29 octobre 2020, le fonds a attiré 30 millions de dollars de flux et est passé à 33,5 millions de dollars d’actifs sous gestion. En termes de performance, l’ACVF a un léger avantage sur le S&P 500, générant +26,55% de rendement cette année contre +25,3% pour le S&P500.

Le fonds se négocie sur le NYSE Arca et applique un ratio de dépenses de 0,75%.

