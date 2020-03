Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat va pousser les entreprises dont il est actionnaire à ne pas verser de dividendes - Pénicaud Reuters • 27/03/2020 à 08:48









PARIS, 27 mars (Reuters) - L'Etat français va demander aux entreprises dont il est actionnaire de ne pas verser de dividendes, a annoncé vendredi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. "Je comprends la démarche de la CFDT et avec Bruno Le Maire(ndlr, le ministre de l'Economie), nous pensons que, pour commencer, pour les entreprises où l'Etat est actionnaire, même minoritaire, on va leur demander de ne pas verser de dividendes en tout cas à des particuliers, à des individus", a-t-elle dit sur CNews en réponse à une question sur la demande de la confédération syndicale de suspendre le versement des dividendes cette année. "Je crois que dans ce contexte (ndlr, d'épidémie), tout le monde doit montrer que le partage de la valeur, c'est aussi une solidarité et donc c'est la démarche qu'on va pousser", a-t-elle ajouté. L'Etat dispose notamment de participations dans ADP, Airbus, Air France-KLM, EDF, Engie, Eramet, la FDJ, Orange, Renault, Safran et Thales. (Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

