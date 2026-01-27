L'État touristique indien de Goa envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'État de Goa, le plus touristique de l'Inde, envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants, à l'instar de l'Australie, alors que l'on s'inquiète de plus en plus des risques d'une telle utilisation pour leur santé mentale dans un pays qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs d'Internet.

Parmi les principaux marchés des géants de la technologie tels que Meta META.O , YouTube et X de Google, l'Inde compterait de nombreux utilisateurs de moins de 18 ans, mais il n'existe pas d'interdiction nationale des médias sociaux, ni même de suggestion que le gouvernement fédéral en envisage une.

Les autorités de Goa examinent la loi australienne afin de déterminer comment réglementer l'accès des mineurs aux plateformes de médias sociaux, a déclaré Rohan Khaunte, ministre des technologies de l'information et de la communication de l'État.

"Si possible, nous mettrons en œuvre une interdiction similaire pour les enfants de moins de 16 ans en ce qui concerne l'utilisation des médias sociaux", a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine. "Les détails suivront."

L'État méridional de l'Andhra Pradesh, qui compte plus de 53 millions d'habitants, a déclaré qu'il envisageait des mesures similaires. Goa, en revanche, est le plus petit État en termes de superficie, avec une population estimée à plus de 1,5 million d'habitants.

Le ministère indien des technologies de l'information n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Meta, Google et X n'ont pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur ce projet.

L'Andhra Pradesh a récemment mis en place un groupe de ministres de haut rang chargé de formuler des recommandations dans un délai d'un mois après avoir étudié les efforts de régulation au niveau mondial, selon les médias.

L'année dernière, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, désactivant 4,7 millions de comptes d'adolescents au cours du premier mois.

La France, l'Indonésie et la Malaisie font partie des pays qui observent le déploiement australien en vue d'adopter des lois similaires.